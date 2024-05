Podemos no ES: apoio a Diego Libardi em Cachoeiro causa “desconforto”

A decisão do deputado estadual Allan Ferreira (Podemos) de retirar a pré-candidatura a prefeito de Cachoeiro e declarar apoio ao pré-candidato Diego Libardi (Republicanos) não foi bem vista pela Executiva Estadual da legenda no Espírito Santo.

Ao ser questionado sobre o fato, o deputado federal e presidente do Podemos no Estado, Gilson Daniel, destacou, por meio de nota:

“O partido no Estado faz parte de um grupo político liderado pelo governador Renato Casagrande. Dessa forma, movimentos com opositores ao Governo do Estado, não estão alinhados ao movimento da Executiva Estadual”, afirma.

O Presidente destaca ainda que em Cachoeiro de Itapemirim, o partido tem como líder o deputado estadual Allan Ferreira e que, “nos próximos dias, a Executiva estadual do Podemos vai se reunir com o parlamentar e com toda a chapa de vereadores para diálogo e alinhamento”.