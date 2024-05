Polícia apreende 17 toneladas de restos de animais irregulares no ES.

A Polícia Civil aprendeu 17 toneladas de restos de animais que estavam armazenados sem condições de higiene em uma empresa localizada em Guarapari. A apreensão aconteceu na última terça-feira (21).

Segundo a PC, a ação contou com a policiais civis do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) e em conjunto com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SFA/ES.

Além disso, segundo a PC, as investigações apontam que a empresa atuava abastecendo o mercado clandestino com restos e subprodutos animais. Aliás, a mesma empresa já havia sido alvo de ação conjunta em abril de 2022, onde foram apreendidas cerca de 50 toneladas de produtos de origem animal, inclusive pênis de boi.

Outros detalhes serão repassados em entrevista coletiva realizada na manhã desta quarta-feira (22).