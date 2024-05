Polícia Civil faz palestra para estudantes de escola em Guaçuí

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí e da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB-ES) de Guaçuí, realizou nesta terça-feira (28), uma palestra na Escola Estadual “Antonio Carneiro Ribeiro”, no município de Guaçuí. Durante o evento, foi apresentada uma campanha sobre o Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A palestra foi ministrada para mais de 100 alunos do Ensino Médio, com o intuito de informar os jovens sobre os crimes de natureza sexual, inclusive na internet, bem como os meios para que seja feita as denúncias dos casos de abuso e exploração sexual.

O dia 18 de maio foi instituído pela Lei nº 9.970/2.000 como o ‘Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes’, e o evento teve como objetivo mobilizar a sociedade brasileira e convocá-la para o engajamento contra a violação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes.

A data foi escolhida em homenagem a Araceli Cabrera Crespo. Em 18 de maio de 1973, uma menina de 08 anos, que era morada de Vitória, foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada. O corpo da criança foi encontrado seis dias depois, carbonizado, porém os agressores nunca foram punidos.

Após a repercussão do caso, ocorreu uma forte mobilização do movimento em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, tornando-se o dia para que a população brasileira se una e se manifeste contra esse tipo de violência. Os casos de abusos podem ser denunciados no Disque 100 ou no Disque Denúncia 181, o sigilo é garantido.