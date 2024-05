Polícia Civil prende dois homens e apreende materiais furtados no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares, realizou uma operação, nessa terça-feira (21) com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

A investigação teve início após o furto de cabos de uma empresa da região. O primeiro alvo foi a sede comercial de uma empresa de distribuição de internet, localizada no bairro Boa Vista, em Linhares. No local, os policiais foram recepcionados por duas mulheres, de 26 e 40 anos, e dois homens, de 40 e 43 anos, que se apresentaram como sócios e proprietários da empresa.

Segundo a Polícia Civil, durante as buscas, os policiais encontraram rolos de cabos e fibra óptica furtados de uma empresa de telefonia. Ao serem indagados, os suspeitos informaram que haviam comprado o material de terceiros.

No segundo alvo, uma residência localizada no bairro Boa Esperança, também em Linhares, os policiais encontraram equipamentos de uso exclusivo da empresa de telefonia. Foi constatado também que o cabeamento de distribuição de internet era furtado da mesma empresa.

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Regional de Linhares. As duas mulheres foram ouvidas e liberadas, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.

Os dois homens foram autuados em flagrante por receptação qualificada e encaminhados à Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanecem à disposição da Justiça. O material apreendido foi devolvido à empresa que havia sido furtada.

