Polícia desarticula esquema de adulteração de veículos no ES

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), deflagrou a “Operação Adulteration”, no município da Serra, na manhã desta quarta-feira (15), com o objetivo de desarticular um esquema de adulteração de veículos automotores na região.

De acordo com a PCES, as equipes realizaram diligências para cumprir um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. O alvo investigado, de 28 anos, conseguiu fugir da ação policial. Ele estava sendo monitorado há aproximadamente cinco meses e tem diversas passagens pela polícia por crimes de adulteração veicular, sendo considerado o principal adulterador de veículos automotores da cidade.

Nas buscas, a polícia apreendeu uma motocicleta com sinais de adulteração, aparelhos eletrônicos, placas de veículos automotores, maquinários, papéis e pistolas de pintura, que eram utilizados para adulterar veículos automotores e falsificar documentos públicos, como Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e Carteiras de Identidade.

Sendo assim, as investigações prosseguem com o intuito de indiciar o autor pelos crimes de adulteração e falsificação de documento público.