Suspeito de envolvimento na morte de homem em rodovia do ES é preso

A Polícia Civil prendeu um homem de 39 anos, investigado pelo homicídio de Wedson Pereira dos Santos Brasileiro, de 30 anos. Segundo a PC, o crime ocorreu no dia 27 de janeiro, no bairro Soteco, em Viana. Durante a ação realizada nesta sexta-feira (3), foram apreendidos uma pistola calibre .380, 20 munições, dois celulares e um rádio comunicador.

A PC disse que a equipe policial efetuou a busca na residência do suspeito resultando na apreensão de uma pistola Taurus 380 municiada, dois celulares e um rádio comunicador. Além disso, foi constatado, em pesquisa ao sistema Nacional de Integração de Informações de Justiça e Segurança Pública – Infoseg, que a arma apreendida estava registrada como furtada desde 2016, em Petrolina, Pernambuco.

Na noite do crime, policiais militares foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio e encontraram, no local, um homem de 30 anos, caído no asfalto, baleado e em óbito. Segundo informações repassadas aos militares, um suspeito desembarcou de um veículo, foi em direção à vítima e efetuou os disparos.

Leia também: Suspeita de bomba causa pânico em prédio no ES

Após os procedimentos de praxe, o autuado foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da justiça. A investigação prossegue visando identificar outros envolvidos e arrecadar mais elementos informativos.