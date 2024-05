Polícia divulga detalhes de acidente que matou jovem em Guaçuí

A Polícia Militar divulgou detalhes do acidente que vitimou o jovem João Victor do Carmo Ribeiro, de 22 anos, na Rodovia ES-484, que liga o distrito de São Tiago à Guaçuí, na noite do último sábado (11).

Sobre o acidente, a PM informou que no local, os policiais identificaram um acidente envolvendo dois veículos, um Chevrolet celta de cor prata, conduzido por um senhor de 44 anos. Ele relatou que estava prosseguindo de Guaçuí sentido ao distrito de São Thiago, quando uma motocicleta, modelo NXR Brós, invadiu a contramão da direção, em uma curva, colidindo de frente com seu veículo.

A motocicleta era conduzida pelo jovem João Vitor, de 22 anos, que não era habilitado. Já o motorista de 44 anos estava com os documentos do veículo em dia. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) identificou que o condutor da motocicleta não tinha nenhum sinal de vida, sendo em seguida acionado a perícia.

O condutor do veículo foi submetido ao teste do bafômetro, onde o resultado foi de 0,18 mg/l, sendo todas as medidas administrativas tomadas no local e em seguida conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Guaçuí emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do jovem. “A Prefeitura Municipal de Guaçuí manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do atleta João Victor Ribeiro “Juranda”. Neste momento de luto, prestamos e registramos nossas condolências e solidariedade aos familiares e amigos. Que eles possam ter conforto e força para superar esse momento de dor e tristeza”.