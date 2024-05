PP avança para disputar Prefeitura de Cachoeiro com candidato próprio

O lançamento da pré-candidatura a prefeito de Diego Libardi (Republicanos), na última sexta-feira (10), movimentou o jogo político de Cachoeiro de Itapemirim.

O partido Progressistas, que até então ainda estudava a possibilidade de lançar um nome para a disputa do Poder Executivo municipal, bateu o martelo que a sigla vai ter candidato próprio na Capital Secreta.

Leia também: Jovem de 18 anos morre após acidente em Presidente Kennedy

A decisão veio a público nesse sábado (11), após reunião com o setor empresarial, que já adiantou que quer ter protagonismo nessas eleições.

O encontro foi com o deputado estadual e presidente do Progressistas em Cachoeiro, Theodorico Ferraço, a ex-deputada federal Norma Ayub, o vice-presidente do partido Novo no Espírito Santo, Luciano, o presidente do Novo em Cachoeiro, Liu; presidente do Sindirochas, Ed Martins André, e o presidente do Centrorochas e vice-presidente da Findes, Tales Machado.

O nome mais cotado é o da Norma Ayub, mas o partido ainda precisa definir algumas questões estratégicas com os partidos aliados antes da escolha oficial do pré-candidato a prefeito do grupo.