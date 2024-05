Prefeito Luciano Pingo toma posse na nova diretoria da CNM

Nesta segunda-feira (20), o presidente da Amunes e prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, tomou posse na nova diretoria da CNM (Confederação Nacional dos Municípios). Luciano Pingo assume a vice-diretoria da Região Sudeste da entidade.

Eleito em março, a nova diretoria assume a missão de conduzir a CNM para o triênio 2024 – 2027, sob a presidência de Paulo Ziulkoski.

A solenidade aconteceu na sede da CNM, em Brasília, e integra a programação da XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que começou nesta segunda (20) e segue até quinta (23).

Luciano terá papel decisivo representando os prefeitos e prefeitas do Espírito Santo na CNM. “É um marco histórico para Ibatiba e também do nosso Caparaó capixaba, pois a CNM é a maior entidade municipalista do País. Nossa região tem muito a ganhar com isso. A vitória é nossa”, destacou Luciano Pingo ao lado do presidente da CNM.

Foto: Divulgação | CNM