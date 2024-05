Prefeito retira projeto que permite empréstimo de $ 50 milhões de dólares

Na tarde desta terça-feira (28), o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), anunciou a retirada do Projeto de Lei 05/24 da pauta da Câmara de Vereadores. O projeto permitiria ao Poder Executivo uma operação de crédito no valor de $ 50 milhões de dólares, cerca de R$ 250 milhões.

Antes do anúncio, o prefeito se reuniu com os vereadores para explicar os motivos. “Como falei desde o início, não tenho interesse político nesse projeto. Estive em Brasília e conversei com o diretor do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), que acompanhou de perto essa politização do projeto. Consegui junto à CAF a extensão dos prazos para assinatura do contrato”, disse o prefeito em um vídeo postado em suas redes sociais.

O pedido de retirada do projeto já foi enviado ao presidente da Câmara, Brás Zagotto (Podemos).