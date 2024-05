Prefeitura do Caparaó alerta sobre riscos de doenças cardiovasculares

Ocorreu na última quarta-feira (22), em Bom Jesus do Norte, o evento: “Prevenção das Doenças Cardiovasculares”. A ação foi promovida pela Equipe da Estratégia Saúde da Família do Bairro São João, em parceria com o Prisma Colégio, e contou com o apoio da Prefeitura local.

Durante o evento, foram oferecidas várias atividades e serviços para a comunidade, incluindo orientações sobre a prevenção de doenças cardiovasculares e uma roda de conversa para esclarecer dúvidas e compartilhar informações. Também foram realizados serviços essenciais, como aferição da pressão arterial e teste de glicemia capilar, além da solicitação de exames complementares e vacinação contra a gripe.

Além disso, foi entregue a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, acompanhada de explicações sobre sua importância para o acompanhamento da saúde dos idosos. A ocasião contou ainda com sorteio de brindes e um delicioso lanche, proporcionando um ambiente acolhedor e interativo para todos os presentes.

Fonte: Prefeitura de Bom Jesus do Norte.