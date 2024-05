Prefeitura do Caparaó repudia agressão a servidores de unidade de saúde

Após servidores de uma Unidade de Saúde, no município de Irupi, no Caparaó, serem agredidos de forma física e racial, a Prefeitura emitiu uma nota de repúdio ao ato ocorrido, na última sexta-feira (3).

Na nota, a Administração expressa sua indignação diante do ato de violência física e racial ocorrido nas dependências da UBS do Bairro Carolino Barbosa.

Agressão injustificada

Em um dos trechos da nota, a Prefeitura lamenta o episódio ocorrido. “É com profundo pesar que testemunhamos o lamentável episódio no qual nossos servidores foram agredidos de forma injustificada e covarde, vale ressaltar que a mesma, paciente, não pertence à comunidade de Irupi, mas estava sendo atendida em nossa unidade de saúde.”

A Prefeitura também relata sobre vídeos que circulam nas redes sociais que deixam claro o nível de desrespeito envolvido nos ataques. “Ao simplesmente solicitarem informações para realizar o cadastro dos usuários, nossos servidores foram surpreendidos com agressões físicas e verbais, ferindo não apenas suas integridades físicas, mas também seus direitos básicos como profissionais de saúde e cidadãos”, diz outro trecho da nota emitida.

Apoio aos servidores

A gestão municipal reiterou total apoio e solidariedade aos servidores afetados pelo episódio de violência. “Nenhum trabalhador merece ser submetido a tamanha crueldade no exercício de suas funções. Além disso, enfatizamos que agredir servidores públicos é um ato repugnante e passível de punição conforme estabelecido pela legislação vigente.”

Por fim, a nota repudia veementemente qualquer forma de discriminação, seja ela racial, étnica ou social. “Que este triste episódio sirva como um alerta para a necessidade urgente de promovermos uma cultura de respeito, empatia e tolerância em nossa comunidade, onde a violência e o preconceito não tenham espaço”, menciona.

Penalidade

Segundo o Código Penal, agredir verbalmente ou fisicamente um funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela é crime que está previsto no artigo 331, e tem pena com detenção de seis meses a dois anos, ou multa, a depender do caso.

A reportagem do AQUINOTICIAS.COM tentou contato com os servidores agredidos e com a suposta agressora, porém, até o momento, não obtivemos resposta. Assim que obtivermos retorno, a matéria será atualizada.