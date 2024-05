Prefeitura do Sul irá promover leilão on-line de bens a partir de R$ 300

A Prefeitura Municipal de Castelo irá realizar leilão público on-line de bens diversos, veículos e máquinas considerados inservíveis para a Administração Municipal.

O leilão, do tipo maior lance, será realizado no dia 4 de junho de 2024, às 13 horas, através do site da MGL Leilões (https://www.mgl.com.br).

Poderão participar do leilão pessoas físicas maiores ou emancipadas e pessoas jurídicas regularmente constituídas que não se encontram em hipóteses previstas em lei de vedação à participação em procedimento licitatório.

O edital veda a participação no leilão por parte de servidores e agentes públicos municipais, de qualquer condição, da Prefeitura de Castelo.

Os interessados em arrematar os bens deverão se cadastrar por meio do portal: www.mgl.com.br, a partir de e-mail próprio, criar sua senha de acesso e encaminhar os documentos solicitados para a ativação do cadastro conforme normas do site.

Os bens do leilão podem ser examinados pelos interessados mediante agendamento prévio com a “Comissão para Avaliação e Alienação dos Bens da Prefeitura”, através do telefone: (28) 3542 – 6300 (Ramal – 206). A visitação será realizada no endereço: Avenida Oscar Rangel, s/n, Bairro Exposição.

Fonte: Prefeitura de Castelo.