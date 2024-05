Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora: Sul do ES é destaque

Na última quarta-feira (8), o Centro de Convenções de Vitória recebeu a XII edição estadual do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora.

No entanto, para se elegerem à premiação, 62 municípios inscreveram ações já implementadas no âmbito dos pequenos negócios, incluindo Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedores Individuais (MEI), produtores rurais, agricultores familiares, artesãos e empreendimentos econômicos solidários. Contudo, também foi necessário enviar a comprovação dos resultados alcançados com esses projetos, que foram escolhidos depois de uma avaliação eliminatória.

Aliás, cada município podia concorrer com até duas iniciativas. Ao todo, 85 projetos concorreram às dez categorias da premiação. No entanto, os prefeitos ou gestores municipais compareceram representando cada iniciativa.

Uma banca avaliadora do Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa no Espírito Santo (Sebrae/ES) elegeu os três melhores projetos em cada categoria, que foram consagrados como Ouro, Prata e Bronze. Os vencedores poderão participar da etapa nacional do Prêmio, que acontece em Brasília.

O vice-governador e secretário de Desenvolvimento do estado, Ricardo Ferraço, afirmou que empreender é “tirar água de pedra” para corresponder às expectativas da população capixaba.

“Por meio do Prêmio, o Sebrae, mais uma vez, dá uma excepcional contribuição. A contribuição de reconhecer e estimular a criatividade e a capacidade empreendedora no dia a dia das equipes das nossas prefeitas prefeitos, porque eles não lideram sozinhos, é preciso um esforço coletivo. Como diz o poeta Thiago de Mello, a gente não tem um caminho novo; o que a gente precisa ter é um jeito novo de caminhar para enfrentar os desafios. E a rotina do empresário é justamente buscar essas soluções”.

Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

Segundo o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, as 62 prefeituras indicadas ao Prêmio demonstraram consistência e comprometimento com a causa dos pequenos negócios. “Vocês se dispuseram de fato a escrever, a trabalhar para alcançar os melhores resultados. É desse engajamento que nós precisamos para a construção de boas práticas em políticas públicas municipais. Fica o nosso agradecimento a todos que colaboraram para o Prêmio Prefeitura Empreendedora”.

O prefeito de Anchieta, Fabricio Petri, recebeu Ouro em duas categorias: Sala do Empreendedor, com o Pavilhão Do Empreendedor Zey José Vettoraci, e Compras Governamentais, com o Observatório De Compras Públicas. Ele agradeceu o reconhecimento e explicou que o município teve que se reinventar a partir do empreendedorismo.

“Desde o desastre da Samarco, que abalou nosso município, a gente vem se reinventando com uma política forte de empreendedorismo. Em 2023, nós transformamos a Sala do Empreendedor em um pavilhão, usando o espaço de um antigo ginásio de esportes para reunir diversos serviços, facilitando o atendimento e as parcerias com as instituições”, relatou o gestor.

Conheça todos os vencedores:

Simplificação & Fomento ao Empreendedorismo

Ouro: Irupi | Irupi Digital

Prata: Vitória | Novo Marco Regulatório de Licenciamento Ambiental – LA + Simples

Bronze: Vila Velha | Vila Velha Ágil

Sala do Empreendedor

Ouro: Anchieta | Pavilhão Do Empreendedor Zey José Vettoraci

Prata: Serra | Ciampe Serra Virtual

Bronze: Baixo Guandu | Guandu Empreendedor

Compras Governamentais

Ouro: Anchieta | Observatório De Compras Públicas De Anchieta-Es

Prata: Guaçuí | Ticket Feira

Bronze: Jerônimo Monteiro | OportunidadES: compras estratégicas da Agricultura Familiar

Empreendedorismo na Escola

Ouro: Marilândia | Pequeno Empreendedor

Prata: Santa Leopoldina | Jovens Empreendedores

Bronze: Piúma | Inovando para crescer: aprendendo empreendedorismo com atitudes sustentáveis

Inclusão Produtiva

Ouro: Presidente Kennedy |Programa Mais Caminhos

Prata: Jaguaré | Jaguaré o futuro começa aqui

Bronze: Dores do Rio Preto | Fortalecimento da Agricultura familiar como forma de inclusão produtiva

Turismo & Identidade territorial

Ouro: Rio Novo do Sul | Descobrindo a Capital Estadual da Juçara

Prata: Marataízes | City tour

Bronze: Laranja da Terra | PomerBroodFest: cultura que resgata identidade territorial

Sustentabilidade & Meio Ambiente

Ouro: Santa Maria de Jetibá | Conexão Rural Transformadora

Prata: Alegre | GESTAGUA

Bronze: Ibatiba | Feira Verde um caminho educacional em sustentabilidade

Empreendedorismo Rural

Ouro: Alto Rio Novo | Sala de Degustação e Classificação de Cafés Especiais

Prata: Domingos Martins | Escola e Comunidade Rural juntos na Regularidade Fiscal

Bronze: Fundão | Implantação do Serviço de Inspeção Municipal de Fundão

Cidade Empreendedora

Ouro: Cariacica | Futuros Possíveis

Prata: Empate entre Vila Velha | Vila Velha Empreendedora e Viana | Avança Viana!

Bronze: Pancas | Projeto Polo de Desenvolvimento Sustentável e Inovação

Governança Territorial

Ouro: Montanha | PRODNORTE – Programa Desenvolvimento Regional Sustentável Extremo Norte Capixaba

Prata: Iúna | T7C – Posicionando o Caparaó Capixaba para o ecoturismo brasileiro