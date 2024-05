PRF e Alfândega intensificam fiscalização aos crimes de contrabando

O Superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Espírito Santo, Inspetor Wermeson Pestana, se reuniu na manhã desta quarta-feira (15) com a Delegada da Alfândega do Porto de Vitória, Auditora-Fiscal Adriana Junger Lacerda, para tratativas relacionadas a intensificação da fiscalização e da repressão aos crimes contra a ordem tributária, bem como a possibilidade de compartilhamento de informações e conhecimento entre as instituições.

A reunião ocorreu no prédio da Alfândega de Vitória, onde discutiram sobre a importância da cooperação interinstitucional para a segurança e eficiência dos órgãos em questão.

Representando a PRF, estiveram presentes o Superintendente da PRF/ES, Wermeson Pestana; o Superintendente Executivo, Joceir Nunes; e Superintendente Executivo Substituto, Igor Moreira.

Além da Delegada Sra. Adriana Junger Lacerda, participaram da reunião o Sr. Delegado-Adjunto, Auditor-Fiscal Luiz Cláudio Peixoto Lobo e o auditor-fiscal da RFB Sérgio Brakarz.

A reunião fortalece a parceria entre PRF e Alfândega do Porto de Vitória, para garantir segurança e ordem no Espírito Santo.