PRF recupera mais um veículo clonado na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou mais um veículo clonado que trafegava no km 270 da BR-101, na Serra, no Espírito Santo. A abordagem aconteceu na noite da última quinta-feira (9).

A PRF informou que os agentes abordaram um carro Honda/Fit, de cor prata, que era conduzido por uma mulher de 29 anos de idade. Durante a fiscalização no veículo, constataram que se tratava de um clone de um outro veículo de mesma marca, modelo e cor, sendo que o original possuía restrição de furto ocorrido em 26 de outubro de 2022, no município de Maricá, no Rio de Janeiro.

Sendo assim, os policiais rodoviários federais encaminharam a ocorrência para a 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil da Serra.