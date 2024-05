Primeiro “treinão” da Corrida de São Pedro acontece neste domingo (5)

Neste domingo (5), a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) irá promover o primeiro “treinão” de preparação para a 44ª Corrida de São Pedro, em ação comemorativa ao Dia das Mães (12 de maio).

Com início agendado para às 7h, a atividade faz parte das aulas de orientações para competição que a Semesp tem proporcionado, gratuitamente, aos domingos, na Praça de Fátima.

Os participantes irão simular o trajeto de 5km da Corrida, com largada na própria praça. Os profissionais da Semesp estarão oferecendo orientações para melhorar o desempenho dos atletas durante o percurso, fazendo-os recordarem das informações oferecidas nas aulas anteriores.

Antes do início do “treinão”, os presentes serão orientados fazer os exercícios de alongamento e de aquecimento, que vão auxiliar na corrida.

A Semesp ressalta que, para aqueles que querem participar da atividade, é importante estarem com roupas e tênis confortáveis e estejam atentos à alimentação e a hidratação corretas.

