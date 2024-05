Projeto “Tamo Chegando” leva serviços públicos ao bairro Nova Brasília

No último sábado (25), a Prefeitura de Cachoeiro realizou mais uma edição do projeto “Tamo Chegando”, dessa vez, no bairro Nova Brasília, com a oferta de diversos serviços a população local.

No espaço anexo ao Ginásio Municipal “Nello Volla Borelli”, localizado na rua Manoel da Costa Carvalho, a gestão municipal montou uma estrutura para receber os cidadãos, que também contaram com atividades recreativas.

Foram ofertados os serviços de consultas médicas; vacinação; imunização para cães e gatos; renegociação de débitos; orientações sobre o parcelamento de dívidas; revisão de cadastro imobiliário; emissão de extrato de débitos; Procon; atendimentos de tributos municipais e microcrédito; adoção de pets; fotos 3×4; Balcão de Empregos; emissão de boletos do IPTU; cortre de cabelo; além de atendimentos em assistência social e muitos outros serviços.

Presente no local, a aposentada Maria Eunice das Neves aproveitou a oportunidade para atualizar o cartão de vacina e levou os netos para aproveitarem a programação infantil. “Estou gostando muito desse evento aqui perto da minha casa, a gente se sente cuidado. As crianças estão aproveitando muito, também, é um momento diferente para elas”, afirmou.

Já o vendedor Euclides Pereira de Souza estava passando pelas imediações do Ginásio Nello Borelli e parou no evento para buscar atendimento relacionado ao CadÚnico. “Muito bom os serviços aqui na nossa região, facilita para nós, nem sempre temos tempo de resolver as coisas durante a semana”, declarou.

“Promover a proximidade dos cidadãos com os serviços públicos é de extrema importância. Essa iniciativa não só fortalece a cidadania, mas também garante o acesso aos direitos fundamentais. Ao estreitarmos os laços entre a população e a administração pública, construímos uma comunidade mais justa e inclusiva”, expressa o prefeito Victor Coelho.