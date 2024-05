PT: executiva nacional homologa candidatura a prefeito em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim está entre as cidades em que a Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) homologou nomes de candidatos/as a prefeito/a que serão lançados ou apoiados pelo partido.

A homologação ocorreu, nesta segunda-feira (13), em 31 cidades que têm mais de 100 mil eleitores. Na Capital Secreta, o nome confirmado como o pré-candidato oficial foi o do ex-prefeito Carlos Casteglione.

Já são 95 municípios com mais de 100 mil com candidaturas homologadas para indicação à Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV).

