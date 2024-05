Qualificação profissional gratuita para moradores de rua no ES; confira

Na tarde da última terça-feira (30), o Senac Espírito Santo e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate à Fome e de Defesa da Pessoa em Situação de Rua (GAESFO), assinaram um termo de cooperação para ofertar qualificação profissional para pessoas em situação de rua. O encontro aconteceu na Procuradoria-Geral de Justiça, em Vitória.

A parceria tem o objetivo de promover a inclusão, a reintegração social e a transformação de vida dos participantes. Além da assinatura, também foram apresentados os resultados do levantamento realizado pelo GAESFO, que contou com a participação de 78 municípios e proporcionou uma visão detalhada sobre a realidade da população capixaba em situação de rua.



De acordo com o Diretor Regional do Senac Espírito Santo, Richardson Schmittel, o convênio vai gerar impactos positivos em diferentes frentes. “Os programas e as ações educacionais do Senac proporcionam conhecimentos e habilidades técnicas, mas os benefícios não ficam limitados apenas ao indivíduo. Com a oferta da qualificação profissional contribuímos com o mercado de trabalho e consequentemente com a economia, que busca essa mão de obra, trazendo resultados efetivos para o Estado e a população capixaba”, explicou.



O Gerente de Desenvolvimento Educacional e Social, Romulo Gomes, comentou sobre a iniciativa. “Com essa cooperação, estamos buscando soluções concretas para um problema social que afeta todos os municípios do Espírito Santo. Com isso, essa parceria vai promover mais inclusão para um grupo que tem escassez de oportunidades, garantindo um futuro promissor. É importante que ninguém seja deixado para trás e oportunidades como essa garantem isso”, disse.



Estiveram presentes o Diretor Regional do Senac Espírito Santo, Richardson Schmittel; a Diretora de Educação Profissional, Dianimer Dutra; o Gerente de Desenvolvimento Educacional e Social, Romulo Gomes; a Procuradora-Geral de Justiça do MPES, Luciana Andrade; a Coordenadora do GAESFO e Promotora de Justiça, Graziela Argenta Zaneti; promotores e representantes municipais.