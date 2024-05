Querendo estagiar? CIEE-ES está com 157 vagas de estágio em aberto

O estágio é o principal meio de ingresso no mercado de trabalho. Além disso, oferece uma excelente chance de se familiarizar com a vida profissional e aplicar na prática o conhecimento adquirido. O Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) está com 157 vagas de estágio abertas para estudantes matriculados no ensino médio e superior. São 107 para início imediato em áreas de nível superior e 50 vagas para nível médio/técnico. Para se inscrever, os interessados podem acessar o Portal do CIEE-ES, clicando aqui!

Para as vagas de contratação imediata, o estagiário receberá bolsa auxílio que variam de R$ 600,00 a R$1.200,00 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios. É importante lembrar que para se inscrever é necessário possuir CPF próprio e estar matriculado e cursando alguma das modalidades.

Confira tabela com vagas detalhadas: