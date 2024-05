Recontagem de votos define novos vereadores de Ibatiba; saiba quem são

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) definiu os novos nomes que vão assumir os cargos de vereadores em Ibatiba.

Geilson Dias Tomaz (Cidadania), Fábio Ambrozio Nascimento Trindade (PSB) e Marcus Rodrigo Amorim Florindo (PMN) irão assumir as vagas abertas na Câmara do município, após três vereadores terem sido cassados por não cumprirem a cota de gênero praticada pelo partido Republicanos nas eleições de 2020. Os novos vereadores serão diplomados nesta quinta-feira (2).

Perda do mandato

Os ex-vereadores Fernando Vieira de Souza, Jorcy Miranda Sangi e Elias Cândido da Silveira, perderam o mandato após serem alvos de uma ação que apontou que a legenda descumpriu os parâmetros mínimos de candidaturas do gênero feminino na última eleição para vereador.

Na última segunda-feira (29), na sede do cartório da 10ª Zona Eleitoral, foi realizada a cerimônia de reprocessamento dos votos. Os novos nomes irão substituir os vereadores eleitos pelo Republicanos no município em 2020.

A anulação de todos os votos recebidos pelos candidatos do Republicanos no município de Ibatiba, nas eleições de 2020, ocorreu após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em julgamento realizado no último dia 19.

Recontagem dos votos

O TRE-ES realizou a recontagem dos votos, para recalcular os quocientes eleitoral e partidário no município. Em 2020, Geilson Dias Tomaz (Cidadania) recebeu 409 votos, Fábio Ambrozio Nascimento Trindade (PSB) teve 383 votos, e Marcus Rodrigo Amorim Florindo (PMN) obteve 362 votos.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na ação inicial apresentada, os requerentes citaram que, após a lista de candidatos a vereador ter sido apresentada pelo Republicanos, na época, uma das candidatas teria renunciado à candidatura.

Nesta quinta-feira (2), será a posse dos novos vereadores, que ficará sob responsabilidade da Câmara Municipal.

A reportagem do AQUINOTICIAS.COM tentou contato com a Câmara de Vereadores de Ibatiba, mas até o momento não retornaram as ligações. Assim que obtivermos retorno, a matéria será atualizada.