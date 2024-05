Recuperação judicial desativa número emergencial da PM em Venda Nova

A Prefeitura de Venda Nova Imigrante divulgou, nesta sexta-feira (3), um número emergencial temporário para contato com a Polícia Militar.

De acordo com a administração municipal, “o telefone de emergência da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar, o número 190, está desativado devido à recuperação judicial da OI, responsável pela manutenção da rede de telefonia fixa”.

Enquanto isso, para qualquer emergência ou necessidade de contato com a polícia, a recomendação é de que a população utilize o número provisório (27) 9 9294-4453.



“Pedimos a colaboração e compreensão de todos durante esse período de ajustes. A segurança da nossa comunidade é uma prioridade e estamos trabalhando para garantir que todos os meios de contato estejam operacionais o mais rápido possível. Contamos com a sua cooperação para manter Venda Nova do Imigrante segura e protegida”, comunicou a Prefeitura de Venda Nova por meio da rede social.