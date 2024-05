Resultado da Lotofácil deixa cachoeirense extremamente feliz

O resultado da Lotofácil deixou nove capixabas extremamente feliz. Cada aposta do Espírito Santo acertou 14 números na Lotofácil e faturou R$1.117,76, no sorteio do concurso 3106, realizado nesta última sexta-feira (17). Desses, um é cachoeirense, no Sul do Estado.

Além de Cachoeiro, apostas vencedoras são de Barra de São Francisco, Guarapari, Linhares, Ponto Belo, São Mateus, Serra e Vitória. Os números sorteados foram: 02 – 03 – 04- 07 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25

De acordo com a Caixa Econômica Federal, uma aposta de Belém (PA), acertou os 15 números e levou sozinho R$1.298.601,90.