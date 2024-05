Resultado da Mega-Sena: única aposta do Sul do ES garante “bolada”

O resultado da Mega-Sena deixou um apostador de Atílio Vivacqua, no Sul do Espírito Santo, extremamente feliz. Isso porque uma única aposta registrada na cidade acertou os cinco números do Concurso 2729, sorteado neste sábado (25), e faturou R$62.041,66, na quina.

De acordo com as Loterias Caixa, nenhum apostador acertou a seis dezenas. Com isso, o prêmio estimado vai para R$ 75 milhões no próximo sorteio, previsto para terça-feira (28).

Os números do resultado da Mega-Sena foram 20 – 27 – 41 – 47 – 53 – 54.

A quina teve 59 apostas ganhadoras, que irão receber R$ 62.041,66 cada uma. Na quadra, foram 3.760 apostas ganhadoras. Cada uma irá receber R$ 1.390,75.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.