Sala do Empreendedor de Anchieta passa a regularizar e emitir CPF

Precisa regularizar ou emitir CPF? Agora em Anchieta o serviço vem sendo disponível na Sala do Empreendedor, que funciona no Pavilhão do Empreendedor Zey Vettoraci, ao lado da Prefeitura.

O setor disponibiliza regularização, emissão e alteração do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Para acessar um dos serviços é necessário apresentar os seguintes documentos: certidão de casamento ou nascimento, documento com foto, título de eleitor e comprovante de residência. O horário de funcionamento, conforme disponibilizado pelo sistema da Receita Federal, é das 09h às 16h30.

Informações: (28) 99983-4403.