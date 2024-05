Saudade do frio? Onda de calor segue no ES até segunda-feira (20)

Quem está com saudade do frio vai seguir na vontade! A frente fria que avançou forte sobre o Brasil esta semana conseguiu enfraquecer o forte bloqueio atmosférico que gerou a intensa onda de calor sobre o Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil. Mas, este bloqueio não foi completamente rompido.

De acordo com a Climatempo, a alta pressão atmosférica que é causadora deste sistema foi deslocada para porção norte da região Sudeste. Aliás, nos próximos dias, a onda de calor ganha força novamente e parte da região Sudeste.

Onda de calor

Uma onda de calor significa um período de pelo menos 5 dias consecutivos com temperaturas máximas, mais de 5ºC acima da média para uma determinada época do ano.

Segundo a Climatempo, a onda de calor que vinha atuando no Brasil desde o dia 22 de abril apenas enfraqueceu. Portanto, ela volta a se estender até o dia 20 de maio. Porém, as áreas de abrangência devem ser bastante reduzidas em relação ao primeiro período.

Neste novo período, a onda de calor contempla exclusivamente o centro-norte paulista, a parte norte do Sul de Minas Gerais, poucas áreas do Triângulo Mineiro e a região de Paranaíba, no extremo leste de Mato Grosso do Sul.

Essas regiões estão representadas em vermelho no mapa abaixo:

Saudade do frio? É preciso esperar mais um pouco

No mês de maio ainda há previsão de dias frios. As áreas que estão em laranja no mapa representam temperaturas um pouco acima da média, de 3ºC a 5ºC mais quente do que o normal para esta época do ano.

O centro-leste de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo e áreas como a de Campinas e o Vale do Paraíba, todo o estado do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a parte sul do Sul de Minas, a Zona da Mata Mineira, a porção norte do Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba, além do centro e Sul do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória, devem ter este cenário.

No interior de São Paulo pouca coisa muda, segue muito quente até, ao menos, o início da próxima semana. Em Ribeirão Preto (SP), por exemplo, uma das cidades que esteve sob os efeitos da onda de calor. E ainda continua, a média de temperaturas máximas na primeira quinzena de maio deste ano (33ºC) foi maior do que em 2023 (29.4ºC). Saltou 3.6ºC, de acordo com o CIIAGRO.

Por vários dias consecutivos, as máximas variaram entre 31ºC e 35ºC, sendo que a média no mês de maio para o município é de 26°C.