Segunda (27) com frio e chuva no Espírito Santo; confira a previsão

A segunda-feira (27) será com o dia nublado, temperaturas amenas e possibilidade de chuva em todo o Espírito Santo.

Em Cachoeiro de Itapemirim, as temperaturas ficam entre 27°C a máxima, e 18°C a mínima, com possibilidade de chuva na parte da tarde. O sol não aparece nessa segunda-feira (27).

Na capital do Estado, o sol aparece com muitas nuvens durante o dia. Há previsão de períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.