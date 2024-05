Segunda equipe de bombeiros capixabas chega ao Rio Grande do Sul

Os bombeiros capixabas, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) prosseguem prestando assistência ao povo do Rio Grande do Sul. Na madrugada desta quarta-feira (08), a segunda equipe chegou ao destino e já se apresentou ao comando local, para iniciar sua atuação ainda pela manhã. Os militares levaram três estações portáteis de tratamento de água, que vão auxiliar no abastecimento da população local. Agora são 26 homens e dois cães do CBMES atuando em solo gaúcho.

Leia também: Veja imagens de como está o resgate dos bombeiros capixabas no Sul

Até o momento, os bombeiros capixabas já salvaram 186 pessoas e 29 animais. As vítimas foram retiradas de locais alagados, muitos deles acessíveis apenas com embarcações. Os militares capixabas também fizeram a entrega de mantimentos, água e medicação para moradores de São Leopoldo.

Outra parte da equipe foi direcionada para Santa Cruz do Sul, onde as cadelas Brisa e Fênix foram aplicadas na busca de vítimas soterradas. A equipe localizou o corpo de uma adolescente de 13 anos, que foi arrastada pela enxurrada. O trabalho para recuperação do corpo está em andamento.

Os bombeiros do Espírito Santo vão atuar no Rio Grande do Sul enquanto for necessário. O governador Renato Casagrande deu autorização permanente para o envio de novas equipes, conforme for necessário.