Veja imagens de como está o resgate dos bombeiros capixabas no Sul

Os 11 militares do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) que estão atuando no Rio Grande do Sul já resgataram 154 pessoas e 27 animais, todos vivos, na cidade de São Leopoldo. Até o momento, os militares do CBMES não resgataram vítima em óbito. Os bombeiros capixabas atuam sob comando do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, em conjunto com militares de outras corporações, unindo forças para ajudar o povo gaúcho.

A primeira equipe saiu do Estado na última sexta-feira (3) e chegou ao Rio Grande do Sul na madrugada de domingo (05), iniciando sua atuação imediatamente. O número de resgates realizados corresponde ao trabalho desempenhado desde a manhã de domingo (5) até a noite de segunda-feira (6). O trabalho segue em andamento nesta terça-feira (7). Os bombeiros capixabas estão atuando em diversos pontos da Região Metropolitana de Porto Alegre e as duas cadelas, Fênix e Brisa, com seus respectivos condutores, estão em atuação em Santa Cruz do Sul.

Os bombeiros capixabas levaram todo o equipamento necessário para realizar a busca e o salvamento de vítimas das chuvas, incluindo veículos, botes, drones e equipamentos de segurança individual, como capacetes e coletes, além da própria barraca. Este planejamento tem como objetivo prestar todo o apoio necessário, sem utilizar recursos da corporação local, que já está altamente demandada.

A segunda equipe do CBMES que vai atuar no Rio Grande do Sul, composta por 15 militares, saiu do Espírito Santo na manhã dessa segunda-feira (6) e está em deslocamento. Ao todo, serão 26 bombeiros do CBMES prestando apoio às vítimas gaúchas, sem prazo para término da missão. O governador do Estado, Renato Casagrande, deu autorização permanente para o envio de mais bombeiros, conforme for solicitado pelo governo gaúcho.

Confira como está o resgate:

Fotos: Divulgação/SESP