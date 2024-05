Semana da Enfermagem discute a tecnologia e promove cultura no Caparaó

Começa nesta terça-feira (21) a 18ª Semana da Enfermagem da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre (FAFIA). O tema desta edição é “O impacto das Tecnologias para o futuro da Enfermagem: Formação, ética e cuidado” e o evento oferece 200 vagas em minicursos direcionados para acadêmicos de enfermagem e profissionais como enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.

A 18ª Semana de Enfermagem da FAFIA começa oficialmente às 19h, no auditório Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), com a solenidade de abertura, e segue com a apresentação musical de integrantes da Escola de Música Saint Clair Pinheiro, de Alegre.

Leia Também: Resultado das provas de saúde e educação divulgados em Cachoeiro

O primeiro dia ainda terá a palestra do deputado estadual, médico radio-oncologista e presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), Bruno Resende (União), que abordará o tema “Promoção de Saúde e Câncer.”

Exposição fotográfica

O evento é aberto a toda comunidade e contará também com a Exposição Fotográfica “Faces da Selfie: Enfermagem na FAFIA.”

A ideia, segundo a coordenadora de projetos da FAFIA, Mariela Pitanga, é selecionar a fotografia que melhor represente o significado do tema Ciência da Enfermagem e reforçar o papel do aspecto cultural, como fator diferencial para os profissionais da Saúde.

“Um ponto que merece destaque na FAFIA é o reconhecimento de que a formação dos alunos vai além das salas de aula. Por isso, as atrações culturais estão sempre presentes nos eventos. O acesso à cultura enriquece a formação, promovendo a tolerância, empatia e respeito, o que consequentemente, fará a diferença de nossos alunos no mercado de trabalho”, explicou.

Minicursos

Já no segundo dia, a partir das 18h30, as atividades serão realizadas na sede da FAFIA. A participação no evento é gratuita, com exceção dos minicursos, que têm uma taxa de R$ 20,00. Todas as vagas dos minicursos foram preenchidas.

As inscrições devem ser realizadas por meio de endereço eletrônico, que pode ser acessado clicando AQUI.

No total, são oferecidas 130 vagas em minicursos direcionadas para Enfermeiros, onde dois profissionais da Enfermagem, um fisioterapeuta e um médico cardiologista vão abordar nas capacitações, temas relacionados à técnica de sutura cirúrgica, gasometria, fundamentos do eletrocardiograma (ECG), além do suporte pré-hospitalar nos casos de trauma.

Também há 70 vagas de minicursos direcionadas para estudantes técnicos de enfermagem, ministrados por um enfermeiro e um farmacêutico, que abordarão conhecimentos ligados às técnicas da instrumentação cirúrgica e coleta sanguínea.

Na quinta-feira (23), as atividades voltam para o CRAS, com uma palestra do enfermeiro Emmanuel Garcia, discutindo previsões a respeito do destino da profissão, com o tema “Conhecimentos, Princípios e Valores determinantes para o profissional de Enfermagem do futuro.”

Uma sessão de Apresentação de Trabalhos Científicos em eixos temáticos como o Processo de Cuidar em Enfermagem, Inovação e Tecnologias em Enfermagem; Educação, Gestão e Política; Trabalho, Legislação e Ética precede o encerramento do evento, cuja expectativa é reunir centenas de estudantes, profissionais e demais agentes envolvidos direta e indiretamente nos cuidados de Saúde da cidade de Alegre e Região do Caparaó.

Foto: AQUINOTICIAS.COM | Diorgenes Ribeiro

Fonte: Prefeitura de Alegre.