Semana do MEI começa nesta terça (21) em Cachoeiro, veja programação

A partir desta terça-feira (21), Cachoeiro terá uma série de atividades voltadas para capacitação e desenvolvimento dos empreendedores. É a Semana Nacional do Microempreendedor Individual (MEI), um evento anual que visa fortalecer e alavancar os negócios dos microempreendedores locais.

Com uma programação diversificada, a Semana do MEI 2024 oferecerá uma gama de conhecimentos fundamentais para o sucesso nos negócios. Serão abordados temas que vão desde estratégias de marketing até questões financeiras, proporcionando aos participantes ferramentas essenciais para a evolução de suas empreitadas. Entre as atividades destacam-se workshops, rodas de conversa e momentos de networking, todos desenhados para enriquecer a experiência dos microempreendedores.

Programação Diversificada

No primeiro dia, 21 de maio, às 18h, o workshop “Fotografia para Empreendedores” será realizado no SEBRAE Cachoeiro, localizado na Av. Beira Rio, 297, Guandu. Esta atividade será uma excelente oportunidade para aqueles que desejam melhorar a apresentação visual de seus produtos e serviços.

Na quarta-feira, dia 22 de maio, também às 18h, o evento “Como Expandir Seus Negócios nas Redes Sociais” ocorrerá na CDL Cachoeiro, na Rua Capitão Deslandes, 47, no Centro. Este workshop visa capacitar os empreendedores a utilizarem as redes sociais de maneira eficaz para ampliar seu alcance e atrair mais clientes.

Na quinta-feira, dia 23 de maio, às 9h30, a “Roda de Conversa: O MEI e o Imposto de Renda Pessoa Física” será realizada na Sala do Empreendedor de Cachoeiro, situada no Shopping Cachoeiro, no Centro.

Encerrando a programação, na sexta-feira, 24 de maio, às 9h, o “Café com Empreendedores: Educação Financeira em Pauta” será promovido na agência Sicredi Jones dos Santos Neves, na Av. Jones dos Santos Neves, 207, Santo Antônio. Este evento proporcionará um ambiente propício para a troca de experiências e fortalecimento de redes de contato entre os empreendedores.

Apoio e Inscrições

A Semana do MEI de Cachoeiro é uma parceria entre Prefeitura de Cachoeiro e SEBRAE-ES, contando com o apoio do CDL Cachoeiro e do Sicredi. O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Dietrich Kaschner, destaca a importância do evento para o crescimento dos negócios locais: “Nosso objetivo é proporcionar não apenas conhecimento técnico, mas também inspirar e conectar pessoas que têm a coragem de empreender e inovar. Acreditamos que, ao investir no fortalecimento dos nossos empreendedores, estamos construindo um futuro próspero para Cachoeiro de Itapemirim. Esperamos que todos aproveitem ao máximo as atividades oferecidas e saiam mais preparados e motivados para alcançar o sucesso em seus negócios”, ressalta Dietrich Kaschner

As inscrições para participar da Semana do MEI são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Restam poucas vagas para alguns dos eventos. Os interessados devem se inscrever através do formulário disponível no link: https://forms.gle/BHmCbn2YH64pDFym8 . Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 98804-6453.

Serviço – Semana do MEI:

21/05 – 18h – Fotografia para Empreendedores

Local: SEBRAE Cachoeiro (Av. Beira Rio, 297, Guandu, Cachoeiro de Itapemirim)

22/05 – 18h – Como Expandir Seus Negócios nas Redes Sociais

Local: CDL Cachoeiro (R. Cap. Deslandes, 47 – Centro, Cachoeiro de Itapemirim)

23/05 – 9h30 – Roda de Conversa: O MEI e o Imposto de Renda Pessoa Física

Local: Sala do Empreendedor de Cachoeiro (R. 25 de Março, 33 a 37, Centro, Shopping Cachoeiro – 2º piso)

24/05 – 9h – Café com Empreendedores: Educação Financeira em Pauta

Local: Sicredi Ag. Jones dos Santos Neves (Av. Jones do Santos Neves, 207, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim)