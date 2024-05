Servidores aposentados do magistério em Calçado irão receber paridade

A Prefeitura Municipal de São José do Calçado, em conjunto com o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município, o IPESC promoveu no último dia 13, uma reunião com os servidores aposentados do magistério na cidade. Nessa reunião, foram mencionados os termos do novo acordo da paridade celebrado no município para os servidores da Educação. Os valores serão pagos de forma fracionada, com aumento gradativo a cada mês, indo até o mês de novembro, chegando ao valor integral no último mês do ano.

Os servidores que têm direito ao benefício da paridade, independente de possuir ação judicial para buscar a obtenção efetiva do direito, irão receber dentro desse mesmo cronograma a partir do mês de julho. Os servidores que não possuírem um advogado para mover ação em busca da paridade vão receber assistência jurídica do IPESC sendo somente necessário procurar o Instituto em sua sede e solicitar a assistência. Os profissionais da educação na cidade serão contemplados com essa equiparação salarial, tendo em vista os salários praticados em média em todo o Brasil dos servidores ativos.

A paridade, anteriormente efetivada para os servidores aposentados e inativos do serviço municipal de outras áreas, se tornou efetiva para os servidores que fazem parte da Educação municipal e tem direito a paridade com os vencimentos dos servidores em atividade por meio da Lei Orgânica 33 tornando esse pagamento uma obrigação municipal prontamente atendida pela administração pública.

Foto: Divulgação | PMSJC

Fonte: Prefeitura de São José do Calçado.