Sistema prisional produz bonecos super-heróis para crianças de Mimoso

Personagens do mundo dos quadrinhos serviram de inspiração para a produção de 100 amigurumis, bonecos em crochê, confeccionados por internos do sistema prisional capixaba. Os itens serão doados para crianças atingidas pelas fortes chuvas no município de Mimoso do Sul.

Na lista de super-heróis para as crianças de Mimoso, produzidos com linha e agulha por internos da Penitenciária de Segurança Média 1 (PSME1), estão a heroína Mulher-Aranha, Homem-Aranha e Homem de Ferro, personagens que motivam coragem, determinação e a luta pelo bem.

A confecção dos amigurumis foi um pedido do procurador de Justiça, Cézar Ramaldes. “Os bonecos com caricaturas de super-heróis serão doados com muito significado para essas crianças, já que esses personagens são símbolo de força, esperança e coragem. Essas crianças passaram por momentos de muita dificuldade e ainda precisam superar muitos desafios. Os bonecos podem ajudar de forma positiva nesse processo, levando alegria e esperança no futuro”, pontuou Cézar Ramaldes.

De acordo com o diretor da Penitenciária de Segurança Média 1, Carlos Ely Elton Silva, os internos que fazem parte do projeto de artesanato também se inspiram em fazer o bem. “A confecção dos personagens leva a um sentimento de pertencimento por parte dos internos em contribuir com a alegria dessas crianças. Ao mesmo tempo, serve como reflexão para as decisões que tomaram em alguma fase da vida. É uma ação que impacta diretamente na mudança de comportamento dos indivíduos”, disse.

Na Penitenciária de Segurança Média 1 (PSME1), unidade de regime fechado, 95% dos custodiados estão envolvidos em projetos de ressocialização, que são voltados para a educação básica, capacitação profissional ou em oficinas de trabalho e artesanato. Eles atuam na confecção de colchas feitas com aproveitamento de tecidos, tapetes, bonecos de crochê e naninhas. Os internos também produzem rede de pesca e demais objetos artesanais em madeira.