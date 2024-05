Sol aparece entre nuvens nesta quarta (8) no ES; confira a previsão

Nesta quarta-feira (8), a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva durante a madrugada e manhã no litoral norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Nas outras áreas do norte capixaba, exceto no sul da região Noroeste, há previsão de chuvas esparsas ao longo do dia.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, poucas nuvens e sem previsão de chuva no restante do estado, incluindo a Grande Vitória. No litoral sul, os ventos variam de fracos a moderados.

Na Grande Vitória, poucas nuvens e calor, sem chuva. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens e calor, sem chuva. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 35 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens e calor, sem chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Norte, possibilidade de chuvas esparsas em alguns trechos. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, possibilidade de chuvas esparsas em alguns locais, exceto no trecho sul. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, previsão de chuva na madrugada e manhã no trecho litorâneo, com tempo aberto nos demais horários. Possibilidade de chuvas esparsas ao longo do dia nas demais áreas. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.