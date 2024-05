Solidariedade e PSDB constroem federação de olho nas eleições 2026

Nesta terça-feira (7), as direções dos dois partidos, a convite do Solidariedade, se reuniram em Brasília com o objetivo de avançar na constituição de uma nova federação que buscará agregar ainda novas forças do centro democrático brasileiro.

Ficou acertado que, nos próximos dias, os dois partidos se reunirão com o Cidadania, que já se encontra federado ao PSDB, para avançar nessa proposta que deverá ser formalizada ainda esse ano, logo após as eleições municipais.

LEIA TAMBÉM: Líderes do PSDB no Caparaó participam do encontro estadual do partido

Desde já, as duas legendas deixam claro que continuarão conversando com outras forças políticas para a ampliação e viabilização de um projeto alternativo de centro para o Brasil nas eleições presidenciais de 2026.

Pelo PSDB, participaram o presidente nacional do partido, Marconi Perillo, os deputados Aécio Neves (presidente do ITV), Adolfo Viana (líder da bancada na Câmara); Beto Richa e Paulo Abi-Ackel (Secretário-Geral)

Pelo Solidariedade: Eurípedes Júnior (Presidente nacional do partido), Paulinho da Força, Felipe Espírito Santo, Jefferson Coriteac e Marcelo Cavalcante.