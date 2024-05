Suspeita de bomba causa pânico em prédio no ES

Um prédio localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), no bairro Santa Lúcia, em Vitória, precisou ser evacuado por suspeita de uma bomba, na manhã desta sexta-feira (3).

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar uma suposta presença de bomba em um prédio no bairro Santa Lúcia, em Vitória. O síndico do edifício informou aos militares que recebeu duas ligações telefônicas relatando que haveria um artefato explosivo no 3º andar.

No entanto, após uma varredura realizada pelo Esquadrão Antibomba do Batalhão de Missões Especiais (BME), a presença de artefato explosivo foi descartada.

Além da PM, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar esteve no local, mas informou que não houve necessidade de atuação.