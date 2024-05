Investigado pelo crime de tráfico de drogas é preso em Marataízes

Um homem de 27 anos, investigado pelo crime de tráfico de drogas, foi preso em Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo, na última quinta-feira (9).

De acordo com informações da Polícia Civil, a operação teve o objetivo de coibir o tráfico de drogas, prevenir crimes violentos, além de trazer informações para investigações em andamento.

O suspeito foi localizado e preso em flagrante na própria residência. No imóvel, foi apreendido um revólver calibre 32. O detido já possuía passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

A ação também contou com o apoio da Força Tática da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), da Guarda Municipal de Marataízes e das Delegacias de Polícia (DP) dos municípios de Itapemirim e Presidente Kennedy. Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

