Sustentabilidade Brasil conta com trilhas de debates segmentadas no ES

De 24 a 28 de junho, o Espírito Santo será o centro das discussões nacionais sobre as mudanças climáticas. O “Sustentabilidade Brasil” será um grande evento gratuito, no Pavilhão de Carapina, que reunirá palestrantes e painelistas de todo o País, acadêmicos, estudantes, professores, entusiastas do clima, moradores de todo o ES, empresários e investidores.

A conferência foi organizada em trilhas de discussão, permitindo que cada segmento do público possa escolher a melhor jornada para participação. São elas: “Trilha Do Rio a Belém – Conexão ES”, “Trilha Negócios e Agenda ESG”, “Trilha Pequenas Empresas”, “Trilha Transição Energética e Cidades Sustentáveis” e “Trilha Agro e Rocha”.

Assuntos abordados

Entre os assuntos que serão abordados estão: mudanças climáticas, economia verde, transição energética, mercado de carbono, agronegócio sustentável e ecoansiedade. Aliás, as discussões ambientais se mostram urgentes, como as tragédias climáticas no Rio Grande do Sul e no município de Mimoso do Sul deixaram evidente. Contudo, a curadoria técnica do evento é do KICk Group.

“Teremos debates que englobam desde a importância da academia e da política para se alcançar os objetivos da Agenda 2030 da ONU até a responsabilidade das indústrias na gestão da agenda ESG, passando pelo debate de mudanças nas exigências e fiscalização dos órgãos ambientais. A “Trilha do Rio a Belém – Conexão ES simboliza a evolução do Brasil desde a Eco-92 até a COP-30, um percurso de avanços nas políticas ambientais e do papel do Brasil na agenda global de sustentabilidade”, explica a líder da curadoria da conferência, Dani Klein.

Ainda de acordo com Dani Klein, essa passagem dos debates pelo ES é simbólica, pois o estado tem mostrado crescente importância no cenário da sustentabilidade e gestão ambiental no Brasil.

“Há uma série de iniciativas que têm destacado o compromisso do ES com essas questões. Por exemplo, os projetos de segurança hídrica financiados pelo Banco Mundial e o Programa Reflorestar, um dos mais importantes da América Latina, com esforços na restauração florestal para proteger bacias hidrográficas”, diz.

Confira as trilhas do Sustentabilidade Brasil:

Trilha Do Rio a Belém – Conexão Espírito Santo

Serão debatidos os temas que estiveram em alta nas nas COPs, simbolizando uma conexão estratégica com o Espírito Santo. Assim, essa será a principal trilha do Sustentabilidade Brasil. Todavia, ela abordará uma vasta gama de temas críticos à sustentabilidade, desde economia verde até transição energética, e é ideal para quem busca entender os esforços globais e nacionais em sustentabilidade. As atividades, incluindo Palestras Magnas, ocorrem nos principais auditórios, refletindo a importância dos temas discutidos.

Trilha Negócios e Agenda ESG

Trilha dedicada à integração de práticas sustentáveis no contexto corporativo, com ênfase especial na agenda ESG (Environmental, Social and Governance). Assim, abordando temas como mercado de carbono, direitos humanos, gestão de riscos e finanças sustentáveis. Visa profissionais de negócios, gestores de sustentabilidade, investidores e acadêmicos. Aliás, a trilha destaca o processo contínuo de adesão à agenda ESG, explorando como as empresas podem contribuir para o desenvolvimento sustentável mantendo a proteção de seus lucros e marcas.

Trilha Pequenas Empresas

Oferece insights sobre como pequenas e médias empresas (PMEs) podem incorporar práticas sustentáveis em suas operações. Todavia, cobrindo temas como negócios de impacto, economia circular e logística reversa, a trilha é perfeita para empresários e gestores de PMEs em busca de integrar a sustentabilidade de maneira prática e eficaz. A trilha visa fornecer ferramentas e conhecimentos para que pequenas e médias empresas possam navegar pelo caminho da sustentabilidade com sucesso.

Trilha Transição Energética e Cidades Sustentáveis

Essa trilha foca na transição para fontes de energia renováveis e no desenvolvimento de cidades sustentáveis, temas cruciais para o futuro. Assim, é especialmente relevante para urbanistas, engenheiros, profissionais de políticas públicas e sustentabilidade, oferecendo insights sobre a criação de ambientes urbanos verdes e eficientes. A trilha promove uma discussão profunda sobre as soluções e inovações necessárias para enfrentar os desafios urbanos e energéticos atuais.

Trilha Agro e Rocha

Especialmente focada nos setores agrícola e de rochas ornamentais, esta trilha destaca práticas sustentáveis e inovações relevantes para profissionais e interessados nessas áreas. Contudo, com temas que vão desde sustentabilidade e inovação, até adaptação climática e regulamentação ambiental. A trilha é uma fonte rica de conhecimento para aqueles no setor agro e de rochas ornamentais, buscando promover práticas mais sustentáveis e responsáveis.

Abertura oficial do Sustentabilidade Brasil

A programação do primeiro dia, 24 de junho, terá início às 13 horas. A abertura oficial reunirá representantes do governo federal e de governos estaduais e municipais. Contudo, as palestras, painéis, pitches e workshops se concentrarão entre os dias 25 e 27 de junho, entre 9h e 17h.

Aliás, a sexta-feira (28) foi reservada para atividades de capacitação e promoção de visitas técnicas a áreas no ES de alta relevância ambiental.

O Sustentabilidade Brasil será realizado pelo Consórcio Brasil Verde e pelo Governo do Espírito Santo. A organização da conferência é do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau e do Sindicato de Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos em Geral do Espírito Santo (Sindprom-ES).