Tensão em Mimoso: homem agride dono de bar e ameaça policiais

Um homem foi preso após agredir o dono de um bar e ameaçar pessoas e policiais militares, neste sábado (25), em Mimoso do Sul.

De acordo com a Polícia Militar (PM-ES), o fato ocorreu no bairro da Pratinha. Uma equipe foi deslocada para atender uma ocorrência, onde um homem alterado, possivelmente sob efeitos de álcool ou entorpecentes, estava causando tumulto, agredindo pessoas, ameaçando com uma faca.

LEIA TAMBÉM: Jovem para na delegacia após “brincadeira” com moto em Cachoeiro

Em depoimento aos militares, o dono do estabelecimento comercial relatou que o acusado teria chegado no espaço chutando as cadeiras e o agrediu fisicamente, o que ocasionou uma lesão em sua mão direita. Além disso, ameaçou matar ele e os seus netos.

Outras pessoas que estavam no bar também foram vítimas de agressões do homem. No intuito de se defenderem, populares revidaram às agressões e o agressor fugiu.

Ameaça a policiais

Os policiais realizaram buscas na região e encontraram o homem na localidade do “Beco do Chicão”. Segundo os agentes de segurança, eles ainda tentaram dialogar, mas a todo momento ele se recusava ouvir a guarnição.

“Nos disse que: “Não vou de forma alguma para a DPJ”, momento em que começou a desacatar os policiais de serviço dizendo que: “Esses policinhas de merda eu não respeito mesmo não”, informa a PM.

Segundo os militares, durante o deslocamento para 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, o homem proferiu mais ameaças contra os policiais, inclusive de atentar contra a vida de um dos filhos de um militar.