Trabalhador é preso por divulgação de pornografia infantil em Piúma

Um homem de 38 anos, foi preso pela Polícia Federal durante um cumprimento de mandado de prisão preventiva por divulgação de pornografia infantil na internet. A prisão ocorreu na cidade de Piúma, litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (17).

De acordo com informações da PF, a Operação Vigilância I foi deflagrada nesta data, justamente, em homenagem ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que ocorrerá amanhã 18 de maio.

No entanto, a PF informou que além do cumprimento da prisão preventiva, o investigado, trabalhador da área de pescados de 38 anos, também foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 241-B ECA (Aquisição/Posse/Armazenamento de pornografia infanto-juvenil), pois foi encontrado em sua posse aproximadamente 1.500 arquivos, dentre os quais há vídeos e imagens, contendo abuso sexual infantil em sua maioria envolvendo crianças menores de 7 anos de idade.

Além de imagens de pessoas reais, muitas outras imagens produzidas com inteligência artificial (Art. 241-C do ECA) em formato 3D realístico foram encontrados e são capazes de ressaltar o dolo do suspeito.

Sendo assim, cabe dizer que o investigado já foi preso anteriormente com cerca de 3.000 fotos pornográficas envolvendo meninas na faixa etária dos 7 anos de idade. Além disso, na residência do investigado foram apreendidos dois celulares, dois HDs, dois pendrives e um cartão de memória com suspeita de conterem mídias de violência sexual.

O investigado será ouvido em termo de interrogatório e encaminhado ao sistema prisional. As investigações prosseguem sendo conduzidas pelos policiais federais que atuam na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da PF, para comprovar a participação deste e outros suspeitos que têm atuação criminosa na rede mundial de computadores.

Combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes

O mês de maio é denominado Maio Laranja, sendo destinado à conscientização sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Além disso, o dia 18/5 é considerado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em memória da menina Araceli Cabrera Sánchez Crespo, que foi brutalmente assassinada no dia 18 de maio de 1973, em Vitória/ES. O corpo foi encontrado seis dias depois do seu desaparecimento, com marcas de extrema violência, abuso sexual e desfigurado por substância ácida.