Tratamento de esgoto: construção de duas novas estações em Cariacica 

O Governo do Estado, por meio da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), está investindo quase R$ 70 milhões em obras de saneamento básico em Cariacica. Na manhã desta terça-feira (28), o governador Renato Casagrande assinou a Ordem de Serviço para construção de duas novas estações de tratamento de esgoto: ETE Flexal e ETE Bandeirantes. As intervenções vão beneficiar cerca de 70 mil moradores de 18 bairros do município.

Serão investidos aproximadamente R$ 48,6 milhões na construção das estações de tratamento de esgoto. As obras são realizadas por meio da parceria público-privada (PPP) entre a Cesan e Ambiental Cariacica, responsáveis pela manutenção e ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município. Cada estação de tratamento terá a capacidade de tratar 50 litros por segundo, o que equivale a 52 piscinas olímpicas.

Os bairros atendidos pela ETE Flexal serão Retiro Saudoso, Tabajara, Santana, Santa Luzia, Porto de Santana, Aparecida, Porto Novo e Presidente Médici. Já a construção da ETE Bandeirantes 2 trará segurança operacional para a estação de tratamento já existente no bairro Bela Vista, atendendo às obras de ampliação da rede nos bairros Campina Grande, Santo André, Jardim Campo Grande, Padre Gabriel, Bela Vista, Alzira Ramos, Vila Capixaba, Santa Paula, Caçaroca e Vista Linda.

“Estamos avançando na universalização do saneamento da Grande Vitória e em Cariacica não é diferente. Além da construção de duas novas estações, temos uma obra de ampliação da rede já em andamento, com investimento no valor de R$ 18,4 milhões. Isso vai permitir uma cobertura maior na coleta e tratamento de esgoto do município. Esse investimento faz parte do maior aporte de obras da história da Companhia, que ultrapassa os R$ 4 bilhões”, afirmou o presidente da Cesan, Munir Abud.

O governador Renato Casagrande destacou que o município tem 62% de cobertura de tratamento de esgoto, mas a meta é superar o índice de 90% até o fim de 2026. Para isso, outras obras estão em execução, como a implantação de 38 quilômetros de redes coletoras e recalques, além da construção de três estações elevatórias e a realização de 3.475 ligações nos bairros Retiro Saudoso, Tabajara, Santa Luzia e Santana.

“Esses anúncios são importantes para a cidade e trazem mais qualidade de vida aos moradores. A parceria com prefeito, vereadores e deputados tem transformado a cidade de Cariacica. Fizemos a construção da Orla e agora estamos fazendo a nova Avenida América e os viadutos na Avenida Mário Gurgel, antiga BR-262. E temos muito mais obras espalhadas pelo município. Para que a gente possa todos os dias fazer algo para melhorar a vida das pessoas”, disse o governador.

Também estiveram presentes na solenidade, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio; o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos; o deputado estadual Denninho Silva; além de vereadores e lideranças comunitárias.