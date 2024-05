Último dia para inscrição em processo seletivo no Caparaó  

A Prefeitura de Alegre deu início, nesta segunda-feira (13), às inscrições dos candidatos a 30 vagas para atuar em diversas equipes da Gestão Municipal. Os salários podem chegar a R$ 3.010,00.

Os candidatos têm até hoje (14), para comparecer à Praça Getúlio Vargas, no Centro, onde a equipe de Recursos Humanos da Secretaria Executiva de Administração (SEAD) está realizando as inscrições. O horário de atendimento é de 8h às 11h e de 13h às 17h.

O Edital do Processo Seletivo 006/2024, da Secretaria Executiva de Administração (SEAD), seleciona profissionais com Ensino Fundamental, Médio, Técnico e Superior.

Os concorrentes serão classificados por meio de avaliação de títulos e prova prática. As informações completas estão disponíveis no edital, publicado no site oficial da Prefeitura de Alegre, que pode ser acessado clicando AQUI.

Outros processos seletivos foram abertos em 2024

O prefeito Nirrô Emerick falou sobre as oportunidades no Programa “Alegre em Ação”, transmitido na última quinta-feira (9) e reforçou que o Processo Seletivo terá a validade de um ano, com possibilidade de prorrogação, caso seja necessário.

Além disso, segundo Nirrô, mais oportunidades poderão surgir para fortalecer as equipes de trabalho e, consequentemente, a comunidade local.

“Além das vagas anunciadas, estamos empenhados em explorar novas oportunidades de emprego e em expandir ainda mais nossos esforços para impulsionar o crescimento econômico local”, pontuou Nirrô.

No último dia 3 de maio, foram encerradas as inscrições para onze vagas de estágio e 10 vagas para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

Em fevereiro, foram abertas 23 vagas de estágio, com bolsas de R$ 600, além de 15 vagas para Cuidador Escolar, em regime de designação temporária.

Veja as oportunidades do Processo Seletivo 006/2024

Auxiliar Geral de Vias Permanentes – Braçal (2);

Auxiliar de Serviços Gerais I (2);

Condutor de Veículo Municipal – Caminhão (7);

Operador de Máquina e Equipamento Pesado Municipal (7);

Auxiliar Administrativo (3);

Auxiliar de Cuidador;

Merendeira (2);

Condutor de Veículo Municipal – SESA (1);

Condutor de Veículo Municipal – Pronto Atendimento/SESA;

Técnico de Enfermagem – Imobilização;

Técnico de Enfermagem – Auxiliar de Saúde Bucal (1);

Arquiteto (1);

Biblioteconomista (1);

Biólogo (1);

Engenheiro Civil (1);

Engenheiro Ambiental (1);

Engenheiro Agrônomo (1);

Fisioterapeuta (1);

Farmacêutico (1);

Geólogo (1);

Médico Veterinário – SEAD (1);

Médico Veterinário – SESA (1).

