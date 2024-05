Unimed Sul Capixaba promove 2º encontro sobre autismo

A Unimed Sul Capixaba promove o 2º Encontro Integrar para pais e responsáveis, na próxima segunda-feira (27), às 18h, no auditório PUC, no prédio administrativo, em Cachoeiro. O evento contará com um bate-papo com três jovens autistas que superaram os desafios e vivem uma trajetória promissora, sendo mediado pelo psicólogo, Breno Nicoli.

Através do Integrar (Unidade de Terapias Especiais da Unimed Sul Capixaba), a cooperativa oferece um espaço dedicado ao acompanhamento de pacientes com Transtornos Globais do Desenvolvimento.

Com uma abordagem baseada na análise do comportamento aplicada, o Integrar atende crianças de todas as idades diagnosticadas com algum atraso no neurodesenvolvimento, com ênfase na estimulação primária na primeira infância.

O trabalho é fundamentado em bases éticas e científicas, com uma equipe multidisciplinar qualificada para oferecer o atendimento mais adequado a cada paciente.