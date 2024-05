Urgente: feto é encontrado dentro de vaso sanitário em lixão no ES

Um feto foi encontrado dentro de um vaso sanitário abandonado em um lixão no bairro Novo México, em Vila Velha, na noite da última quinta-feira (23).

Segundo informações enviadas pela Polícia Civil, o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde aguarda o resultado dos exames.

Sendo assim, o feto encontrado foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte. Detalhes de quem e como foi encontrado não foi informado pela polícia.

