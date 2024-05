Venda Nova promove semana alusiva à campanha Faça Bonito

Teve início nesta segunda-feira (20) e segue até a próxima sexta-feira (24), em Venda Nova do Imigrante, a programação especial da 2ª Mostra Faça Bonito, promovida pelo Creas do município. Durante esses dias, o Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi será palco de importantes atividades culturais e educativas, voltadas às escolas do município e moradores em geral.

No Centro Cultural, os estudantes irão conferir as apresentações teatrais e sessões do Cineclub, com exibição de documentários e vídeos explicativos sobre o tema do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Além disso, a comunidade terá a oportunidade de visitar a exposição de trabalhos realizados pelos alunos das escolas locais, todos abordando a temática do “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”. A 2ª Mostra Faça Bonito fica aberta das 8h às 16h, com entrada gratuita.

O ponto alto da programação será no dia 24, com a realização do 9º Fórum de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Com o tema “O elo entre a revelação e a proteção: a rede e o sistema de garantia dos direitos das crianças e adolescentes nas situações de abuso e exploração sexual”, o fórum visa aprofundar a discussão sobre os mecanismos de proteção e apoio às vítimas. As inscrições podem ser realizadas clicando AQUI.

Foto: Divulgação | PMVNI

Fonte: Prefeitura de Venda Nova do Imigrante.