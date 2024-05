VÍDEO: batida entre carro e moto deixa feridos em Cachoeiro

Na manhã desse sábado (25), a Polícia Militar (PM) foi acionada para um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim.

No local, o motorista do veículo, de 73 anos, relatou que estava saindo do estacionamento do supermercado, quando foi atingido pela motocicleta, que seguia no corredor dos veículos.

LEIA TAMBÉM: Alerta de ventos fortes em cidades do Sul segue ativo neste domingo (26)

De acordo com a PM, as vítimas foram socorridas ao Hospital Santa Casa. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos no aceidente.

A Polícia Civil informa que não houve conduzidos à Delegacia referente ao fato.

Veja o vídeo:

Vídeo: Reprodução | Rede social