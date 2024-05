Alerta de ventos fortes em cidades do Sul segue ativo neste domingo (26)

De acordo com Incaper a previsão do tempo para este domingo (26) é de sol entre nuvens e chuva, entre a madrugada e o início da manhã, no trecho sudeste do Espírito Santo.

Não há previsão de chuva nas demais áreas do Estado. O padrão de vento sul mantém as temperaturas amenas em todas as regiões.

No entanto, a chegada de uma frente fria também pode provocar chuvas e baixas temperaturas em várias cidades do Sul do Estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de declínio de temperatura para várias regiões válido até às 18h deste domingo (26).

Confira as cidades em alerta:

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Conceição do Castelo

Domingos Martins

Guaçuí

Guarapari

Iconha

Itapemirim

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

São José do Calçado

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória