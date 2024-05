Vídeo de homem a cavalo ‘fugindo’ da PM em Dores do Rio Preto viraliza

Um vídeo de uma provável ‘perseguição’ policial no município de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, viralizou nas redes sociais e grupos de WhatsApp nesta segunda-feira (13). No entanto, não há registro de atendimento da Polícia Militar do município.

Pelas imagens, é possível visualizar um homem montado no cavalo e correndo pelas ruas da cidade. Atrás dele, uma viatura da PM seguia, parecendo ser uma perseguição.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, que informou que não tem ocorrência do fato. Com isso, não é possível determinar se os policiais estavam atrás do homem ou se foi uma coincidência ele estar galopando e a polícia passar no exato momento, seguindo para outro atendimento.

O vídeo circula nos grupos como sendo uma perseguição policial.

Veja o vídeo!