A festa continua! Hoje tem Munhoz e Mariano em Cachoeiro

Seja de Camaro, ônibus, a pé ou de carona, preparem-se para curtir o melhor do sertanejo com a dupla Munhoz e Mariano, hoje (29), na Festa de Cachoeiro. A festa já começou com muito rodeio, shows como o do cantor Dilsinho, que se apresentou ontem (27), e ainda tem muito mais.

O show da dupla sertaneja Munhoz e Mariano é um dos mais aguardados da noite e está marcado para começar às 23h50, no Parque de Exposições de Cachoeiro. A entrada do evento é solidária e basta levar 1kg de alimento. Não perca essa noite incrível!

Confira a programação completa

27 de junho (quinta-feira)

19h30– Show de Rodeio

22h – Show Anderson Freire

28 de junho (sexta-feira)

19h30 – Show de Rodeio

22h – Show Samba Pra Todos

23h50 – Show Dilsinho

29 de junho (sábado)

5h – Alvorada com a Banda 26 de Julho

8h – Desfile Escolar

15h – Procissão de São Pedro

17h – Missa de São Pedro

19h – Show Anjos de Resgate no Grêmio Santo Agostinho

19h – Festa dos Amigos da Praça Vermelha

19h30 – Show de Rodeio

22h – Show Paula Neves

23h50 – Show Munhoz e Mariano

23h – Baile de Gala no Caçadores Carnavalesco Clube

30 de junho (domingo)

14h – Encontro de Bateristas de Cachoeiro

18h – Show Turma da Tina

19h30 – Show de Rodeio